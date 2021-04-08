Запуск корабля "Союз МС-18" 9 апреля покажут на медиафасадах столицы

Фото: пресс-служба госкорпорации "Роскосмос"/ТАСС

Трансляцию запуска космического корабля "Союз МС-18", приуроченного к 60-летию первого полета Юрия Гагарина, покажут на фасадном экране здания "Института Гидропроекта", который является самым большим медиафасадом в Москве. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Исторический запуск корабля "Союз МС-18" 9 апреля, приуроченный к 60-летию со дня полета в космос Юрия Гагарина, москвичи смогут увидеть на рекламных медиафасадах. По договоренности между столичными властями и "Роскосмосом" для трансляции полутораминутного ролика было первоначально отобрано свыше 10 поверхностей на зданиях, подходивших по формату и технологическим возможностям", – говорится в сообщении.

Запуск можно будет увидеть в 13:00, 15:00 и 18:00 на уличных экранах, установленных на домах 7А, 8, 24, 28 на Новом Арбате, на здании Центрального телеграфа на Тверской улице, на фасаде Экспоцентра на Краснопресненской набережной, ТЦ "РИО" на Ленинском проспекте, ТЦ "Сокольники" на Русаковской улице, ТРЦ Kvartal на Аминьевском шоссе, БЦ "Варшавка Sky", на Третьем транспортном кольце в районе Шереметьевской улицы, на улице Нижней Масловке и Бережковской набережной, на здании Music Media Dome на шоссе Энтузиастов, при въезде на Звенигородскую эстакаду в центр и на улице Большие Каменщики в районе Таганки.

"За несколько дней до знаменательного старта к ним добавился еще один медиафасад – на здании "Института Гидропроекта" на "Соколе". Это самый большой подобный экран в Москве, его площадь составляет 3,8 тысячи квадратных метров. Экран сконструирован в 2013 году, в прошлом году на нем был произведен плановый ремонт", – отметили в мэрии.

"Союз МС-18" стартует с космодрома Байконур и доставит на борт МКС новый экипаж в составе российских космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также астронавта NASA Марка Ванде Хая. Планируется, что их экспедиция на орбиту продлится около полугода.

Ранее сообщалось, что столичные парки подготовили праздничную программу в честь 60-летия первого полета человека в космос. Мероприятия в формате онлайн и офлайн пройдут с 11 по 30 апреля. Расписание и ссылки на регистрацию доступны в аккаунтах "Мосгорпарка" в соцсетях.