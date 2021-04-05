С 10 по 12 апреля состоится ежегодный Международный конкурс "Путь к звездам"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 10 по 12 апреля состоится Международный открытый дистанционный конкурс "Путь к звездам!", приуроченный ко Дню космонавтики, традиционно отмечаемому 12 апреля каждого года.

Конкурс пройдет в рамках Всероссийского музыкального проекта "Мы за Великую державу", целью которого является патриотическое воспитание россиян.

Организация и проведение фестиваля-конкурса осуществляется при поддержке администрации президента РФ, Российской Академии наук и других.

Ранее москвичам рассказали, куда сходить с детьми на неделе. В честь Дня космонавтики столичные парки и библиотеки приготовили для своих гостей ряд мероприятий.

Так, в парке "Северное Тушино" открывается фотовыставка "Наш Гагарин" под открытым небом. При ее посещении дети и взрослые узнают о том, как проходили тренировки перед полетом и как проводили испытания и запуск корабля "Восток". Посетить выставку можно будет с 6 по 15 апреля.