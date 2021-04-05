Парки Москвы подготовили развлекательную программу для горожан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичные парки подготовили онлайн- и офлайн-программы, в рамках которых с 5 по 11 апреля пройдут экскурсии, познавательные лекции, уроки танцев и многое другое. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В парке "Северное Тушино" с 5 апреля стартует цикл онлайн-занятий "Основы хип-хопа от Green Town Family" из 20 бесплатных уроков уличных танцев.
Парк "Сокольники" проведет цикл онлайн-тренировок по бегу. Вводное занятие для начинающих бегунов состоится 5 апреля в 14:00 под руководством тренера Никиты Орлова.
Таганский парк 7 апреля в 10:00 проведет специальную зарядку в преддверии Всемирного дня здоровья. Участие в разминке не требует специальной подготовки: упражнения подойдут всем желающим.
9 апреля в усадьбе Воронцово откроется историческая фотовыставка, которая познакомит посетителей с историей усадьбы, включая времена Отечественной войны 1812 года и революции 1917 года.
Также 9 апреля в 18:00 Воронцовский парк проведет онлайн-лекцию об особенностях ухода за домашними растениями. Ботаник Евгения Аршинова расскажет о том, как правильно выбрать комнатный цветок в магазине и что с ним делать после покупки.
Измайловский парк приглашает всех желающих на театрализованную прогулку-экскурсию. Она состоится 10 апреля в 14:00. Участники заглянут в самые интересные уголки, а также познакомятся с важными событиями из его истории: от создания царской усадьбы Алексея Михайловича в XVII веке до обустройства парка культуры и отдыха в советское время.
Любители более активного отдыха смогут поиграть в настольный теннис и дартс, а также принять участие в семейных эстафетах парка "Фили" 10 апреля в рамках фестиваля "Папа, мама, я – спортивная семья". Присоединиться к спортивному празднику могут все желающие. Мероприятия рассчитаны на участников старше четырех лет.
Ранее москвичам рассказали, куда сходить с детьми на неделе. В честь Дня космонавтики, ежегодно отмечающегося 12 апреля, парки и библиотеки приготовили для своих гостей ряд мероприятий.
В парке "Северное Тушино" откроется фотовыставка "Наш Гагарин" под открытым небом. При ее посещении дети и взрослые узнают о том, как проходили тренировки перед полетом и как проводили испытания и запуск корабля "Восток". Посетить выставку можно будет с 6 по 15 апреля.
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