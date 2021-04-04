Столичные парки и экоцентры подготовили программу мероприятий на неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мосприрода подготовила программу бесплатных мероприятий для жителей столицы на неделю, с 5 по 9 апреля в парках и экоцентрах Москвы пройдет более 20 экскурсий и занятий. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
5 апреля в 11:00 пройдет экскурсия в парке "Битцевский лес" об истории и экологии леса, а также об изменениях, которые происходят в природе весной.
В 12:00 экоцентр "Битцевский лес" проведет занятие "Останови огонь", из которого москвичи смогут узнать об опасности пала травы для обитателей леса.
6 апреля в 12:00 в "Битцевском лесу" состоится экологический квест "Приметы весны", участникам которого предстоит пройти испытания и разгадать загадки, связанные с весенними метаморфозами природы.
В 16:00 в экоклассе в Куркине пройдет занятие в кружке "Юные натуралисты" об основных климатических признаках весны и возвращающихся с юга птицах.
В 19:30 в кружке "Следопыт" в экоцентре "Битцевский лес" профессиональные зоологи москвичам о голосах птиц и следах животных, а также о том, как их различать.
6 и 8 апреля в 15:00 пройдут обзорные экскурсии по интерактивной экспозиции экоцентра "Лесная сказка" в зоне отдыха "Битца".
6 и 9 апреля в 14:00 состоятся экскурсии "Сельский дворик" в экоцентре "Конный двор", в которых посетители узнают о содержании домашних животных и познакомятся с разными породами лошадей.
7 апреля в 11:00 в экоцентре "Битцевский лес" начнется тематическое занятие "Уютные сказки". Малышам и их родителям расскажут сказки и рассказы о природе.
В это же время в природно-историческом парке "Москворецкий" пройдет мастер-класс "Весна" по декорированию деревянных браслетов в технике декупажа. Там же в 13:00 и 14:30 запланировано тематическое занятие "Первоцветы Москвы".
В 15:00 москвичи смогут понаблюдать за просыпающейся флорой и фауной на экскурсии "Весенние прогулки с Мосприродой" в парке "Кузьминки-Люблино".
В 15:30 в экоцентре "Скворечник" состоится лекция "Антропогенное воздействие на окружающую среду".
В 16:00 в экоклассе в Куркине пройдет занятие кружка "Мир вокруг нас" о строении крыла птицы, юные исследователи смогут рассмотреть перо под микроскопом.
8 апреля в 15:00 в экоцентре "Конный двор" состоится занятие "Происхождение жизни" о том, как и где именно зародилась жизнь на Земле, о периоде расцвета динозавров и гипотезах о причинах их вымирания.
В 16:00 в экоклассе в Куркине пройдет мастер-класс "Встречаем птиц".
9 апреля горожане смогут прогуляться по территории ландшафтного заказника "Лианозовский" во время экскурсии "Весенние изменения в природе".
В 14:00 пройдет экскурсия "ВКУСково" по Кусковскому лесопарку, в ходе которой москвичи смогут узнать об исторических событиях, происходивших на территории парка в разные периоды.
В это же время стартует экскурсия "Природа Алешкинского леса" в природно-историческом парке "Тушинский". Экскурсанты познакомятся с флорой и фауной парка.
Ранее сообщалось, что весенняя неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет в Музее Москвы с 20 по 24 апреля. В мероприятии примут участие более 50 дизайнеров из разных стран. Помимо основной программы в Москве, показы также пройдут в Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Сочи.
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