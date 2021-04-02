портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Кинотеатр "Художественный" откроется 9 апреля. Об этом сообщил программный директор Стас Тыркин.

"Сегодня мы называем дату открытия кинотеатра. Это произойдет ровно через неделю – 9 апреля", – сказал Тыркин.

Продажа билетов откроется на сайте кинотеатра 5 апреля в 14:00.

На первый день работы кинотеатра запланирована премьера фильма "Отец" Флориана Зеллера с Энтони Хопкинском и Оливией Колман в главных ролях. Это картина станет первой в рамках программы показа номинантов на премию "Оскар-2021". Завершится программа 22 апреля.

"Художественный" является старейшим кинотеатром Москвы. Он был открыт в 1909 году. Здание кинотеатра было спроектировано архитектором Николаем Благовещенским и позднее перестроено Федором Шехтелем.

Работы по реставрации стартовали в январе 2014 года. Обязательства по восстановлению кинотеатра в 2016 году взяла на себя компания A&NN Александра Мамута.

"Уникальное сочетание старейшего здания и современного кинотеатра. Этот объект особенный и является очень важным для восприятия горожан. С ним связанно много историй и легенд", – отметил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Кинотеатру после реставрации не только вернули прежнее название – "Художественный электро-театръ". На фасаде отреставрированы маскароны и барельефы "Селена" и "Гелиос", надписи "Входъ" и "Выходъ" над парадными дверьми. Также была реконструирована подстанция, питающая "Художественный".

В кинотеатре четыре зала. В большом могут разместить 474 человека. Два малых рассчитаны на 46 мест, один камерный – на 21 зрителя. В каждом зале установлена аудиосистема Dolby Atmos и высококонтрасные проекторы Barco. В кинотеатре утверждают, что подобных проекторов в мире всего 17.

Показы в "Художественном" будут проводиться ежедневно с девяти утра и до трех часов ночи. Стоимость билетов демократичная – от 290 рублей.

Ранее сообщалось, что при реставрации кинотеатра "Художественный" были обнаружены археологические находки. Речь идет об осколках старинной белоглиняной гладкой и красноглиняной поливной керамики и изделиях из стекла.