Работы по реставрации кинотеатра "Художественный" в столице завершены

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Специалисты завершили реставрационные работы в кинотеатре "Художественный" в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культурного наследия.

"В настоящий момент на рассмотрении в департаменте находится отчетная документация. По поводу открытия у нас нет информации, к сожалению", – сказал собеседник агентства.

В октябре после реставрационных работ был открыт фасад кинотеатра "Художественный". На здании появились надписи: "Входъ" и "Выходъ".

Ранее сообщалось, что кинотеатр "Художественный", который закрылся на реставрацию в 2014 году, планируется открыть к концу 2020 года. Он будет действовать как премьерный и фестивальный центр. В течение года в кинотеатре будет освещаться мировая киноповестка, в том числе будут показываться фильмы, не приобретенные для российского проката.