Фасад кинотеатра "Художественный" открыли после реставрации

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Фасад кинотеатра "Художественный" в центре столицы открыли после реставрационных работ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу кинотеатра.

"С кинотеатра "Художественный" сняли строительные леса – уже сейчас можно увидеть отреставрированные маскароны, надписи: "Входъ" и "Выходъ" над парадными дверьми, барельефы "Селена" и "Гелиос" и другие элементы декора", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что на фасаде кинотеатра разместили вывеску с предыдущим названием – "Художественный электро-театръ".

Ранее сообщалось, что кинотеатр "Художественный", который закрылся на реставрацию в 2014 году, планируется открыть к концу 2020 года. Он будет действовать как премьерный и фестивальный центр.

В течение года в кинотеатре будет освещаться мировая киноповестка, в том числе будут показываться фильмы, не приобретенные для российского проката.