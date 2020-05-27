Дом культуры "Ватутинки" в ТиНАО получит облик в стиле лофт

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Дом культуры "Ватутинки" после реконструкции станет современным культурно-досуговым центром с концертным залом, библиотекой и сектором для занятий спортом. Здание получит новый архитектурный облик в стиле лофт, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, фасады здания будут украшены кирпичной кладкой и вставками из металла.



Фото: пресс-служба Москомархитектуры

"Кровля частично будет эксплуатируемой, со смотровой площадки четвертого этажа будет открываться вид на прилегающую благоустроенную территорию. На участке уже есть зеленые насаждения, дополнительно будут высажены новые деревья и кустарники. Кроме того, появятся места для отдыха – уютные лавочки и беседки", – рассказал Кузнецов.

Как отмечается, с главного входа посетители будут попадать в просторное фойе, для артистов и работников предусмотрен кулуарный вход. Внутри здания предусмотрен концертный зал со сценой, библиотека, офис администрации, гримерные, комнаты артистов, помещения для звукозаписывающей аппаратуры и реквизита, буфет. Спортзал с душевыми и раздевалками расположат отдельно.

Дом культуры находится по адресу: поселение Десеновское, улица Дмитрия Рябинкина 13.



Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Ранее сообщалось, что в районе Косино-Ухтомский завершено строительство культурно-досугового центра. Трехэтажное здание площадью чуть более 4 тысяч квадратных метров расположено на улице Лухмановской. По словам главы департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, после завершения режима, связанного с противоэпидемическими мероприятиями, останется провести работы по благоустройству.

В новом центре разместится универсальный зрительный зал на 120 посадочных мест, выставочный зал, лекционная аудитория, кафе на 50 посадочных мест, административные помещения комплекса, а также автостоянка на 35 машино-мест в подвале.

