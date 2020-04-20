Культурно-досуговый центр достроили к Косино-Ухтомском

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В районе Косино-Ухтомский завершено строительство культурно-досугового центра. Трехэтажное здание площадью чуть более 4 тысяч квадратных метров расположено на улице Лухмановской, сообщает Агентство "Москва".

По словам главы департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, после завершения режима, связанного с противоэпидемическими мероприятиями, останется провести работы по благоустройству.

В новом центре разместится универсальный зрительный зал на 120 посадочных мест, выставочный зал, лекционная аудитория, кафе на 50 посадочных мест, административные помещения комплекса, а также автостоянка на 35 машино-мест в подвале.

Рядом с новым центром находится центр детского творчества, что позволяет создать уникальное арт-пространство.

Ранее Сергей Собянин ужесточил карантинные меры на территории города. В частности, в столице поручено приостановить стройку на всех объектах, кроме медицинских, метро и транспорта.