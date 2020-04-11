Строительство объектов в Москве возобновится максимально оперативно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы, которые приостановят на стройплощадках Москвы в связи с усилением мер по предотвращению распространения короновируса, девелоперы смогут возобновить в максимально короткие сроки, с учетом необходимого увеличения темпов, сообщила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она заявила, что сложившаяся ситуация не стала неожиданностью для строительных компаний. "У застройщиков было понимание, что в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки ограничения коснутся и строек", – отметила председатель комитета.

По словам Пятовой, девелоперы заранее проанализировали положение на своих стройплощадках и на сегодняшний день у них уже есть понимание, какие работы можно на время приостановить, и таких большинство – до 99,9 %.

В ГК "Пионер" уточнили, что практически нет таких работ, которые нельзя было бы не завершить в ближайшие день-два. Исключение составляют работы на "нулевом" цикле (на стадии "котлована"), поскольку нельзя прерывать водопонижение.

"Если же на объекте ведутся монолитные работы, потребуется немного времени, чтобы долить подготовленный объем бетона и укрыть выпуски, иначе они заржавеют", – рассказал гендиректор, акционер ГК "Пионер" Андрей Грудин.

Гендиректор концерна "КРОСТ" Алексей Добашин сообщил, что компания приостановит стройку на всех своих коммерческих объектах, за исключением инфекционного центра в Вороново. На объектах в дежурном режиме останутся люди, которые обеспечивают безопасность на площадках, а также коммунальные службы, чтобы обеспечивать подачу электричества.

"Как только будет возможность вернуться к нормальному рабочему графику, интенсивность работы на всех наших строительных объектах будет восстановлена в течение 5-24 часов. При этом график производства работ будет изменен с учетом увеличения темпов работ, чтобы догнать вынужденное отставание", – подчеркнул Добашин.

Пятова рассказала, что сейчас в столице работают 266 застройщиков (80 групп компаний), которые возводят объектов по 513 разрешениям на строительство.

Накануне Сергей Собянин заявил об ужесточении карантинных мер на территории города. В частности, с 13 по 19 апреля в столице поручено приостановить стройку на всех объектах, кроме медицинских, метро и транспорта.