В Москве из-за коронавируса приостановлено строительство

Сергей Собянин обратился к жителям Москвы в прямом эфире

Выполнение строительных работ приостанавливается в столице с 13 по 19 апреля. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин.

"Временно приостановить с 13 апреля по 19 апреля 2020 года выполнение строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства объектов медицинского назначения, а также работ непрерывного цикла, связанных со строительством и обслуживанием объектов метрополитена, инфраструктуры наземного общественного транспорта, железнодорожного транспорта и аэропортов", – сказано в документе.

Данные меры связаны с распространением коронавирусной инфекции в Москве.

Также Собянин сообщил, что с 13 апреля в Москве будет постепенно вводиться пропускной режим.

На первом этапе его введут для поездок на работу, на втором – для поездок в других целях, на третьем – для передвижения внутри района. О сроках введения каждого из этапов столичные власти сообщат дополнительно.

Мэр отметил, что пропускная система будет носить заявительный характер, однако городские власти могут проверить достоверность сообщаемых сведений.

Кроме того, с 13 по 19 апреля ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций. Продолжат работать будут только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, предприятия пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, а также СМИ.

Услуги каршеринга и такси с 13 по 19 апреля смогут оказывать только компании с лицензией для работы в городе и области. Ограничения не распространяются на услуги такси, имеющие соответствующее разрешение.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.

Что грозит тем, кто выходит из дома без причины

В России за последние сутки зафиксировано 1 786 новых случаев коронавируса. Всего в стране заразилось новым вирусом свыше 11,9 тысячи человек. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Под наблюдением медиком с подозрением на COVID-19 находятся 162 тысячи человек. В Роспотребнадзоре рассказали, что в России провели уже более 1,09 миллиона тестов на обнаружение вируса.