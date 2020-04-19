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Общество

09:08

Поликлинику на 350 посещений в смену возведут в Одинцове

общество строительство медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Одинцовском городском округе появится поликлиника на 350 посещений в смену. Ее планируется построить в селе Ромашково в 2023 году, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

"Согласно техзаданию, новое поликлиническое отделение должно быть рассчитано на 350 посещений в смену. Ввести поликлинику в эксплуатацию планируется в 2023 году", – приводит Агентство "Москва" слова главы регионального Минстроя Владимира Локтева.

Уточняется, что возведение объекта предусмотрено в рамках государственной программы Подмосковья "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Известно, что строительство будет вестись за счет бюджетных средств.

Ранее стало известно об открытии инфекционного центра в поселении Вороновском в ТиНАО. Отмечается, что медучреждение было построено за месяц. Известно, что первый прием пациентов намечен на 20 апреля.

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