В столице открылись 45 новых амбулаторных КТ-центров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве на полную мощность заработали 45 центров компьютерной томографии, с помощью которых будут выявлять людей с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Поставить диагноз "коронавирусная инфекция" на основании только лабораторных исследований возможно далеко не во всех случаях. Поэтому мы по предложению Клинического комитета приняли решение создать специальные центры на базе городских поликлиник, где пациентам с подозрением на коронавирус будут дополнительно проводить КТ, УЗИ и другие исследования для точного установления диагноза", – сообщила Ракова.

Она добавила, что в 45 центрах уже провели более 5 тысяч исследований грудной клетки. 27% случаев применения компьютерной томографии позволили обнаружить вирусную пневмонию.

Кроме того, в этих центрах проводят дополнительные обследования в виде общего анализа крови, ЭКГ и забора мазков. Это позволяет не только зафиксировать пневмонию, но и определить ее характер. После проведения исследования специалисты определяют курс лечения и принимают решение о необходимости госпитализации.

Медицинские учреждения, в которых расположились центры компьютерной томографии, в настоящий момент закрыты для посещения. Прием пациентов осуществляется в других филиалах поликлиник для обеспечения их безопасности в условиях пандемии коронавируса.

Ранее Ракова рассказала, что для приема зараженных коронавирусом подготовили лечебный корпус № 6 больницы имени С. И. Спасокукоцкого. Он рассчитан на одновременный прием более 800 пациентов и оснащен необходимым оборудованием.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар в частной клинике "К+31 Сити". В частности, в нем готовы к работе 35 аппаратов искусственной вентиляции легких, а также другое современное оборудование для принятия и лечения зараженных коронавирусом.

За последние сутки в Москве смогли вылечить еще 189 пациентов, ранее подхвативших инфекцию COVID-19. Всего же в столице выписали из больниц после прохождения курса лечения от коронавируса 1205 человек.

Между тем за прошедшие 24 часа в Москве зарегистрировали еще 1774 случая заражения COVID-19. Всего в России за это же время обнаружили 3388 человек, подхвативших коронавирусную инфекцию. Таким образом, общая численность заболевших в результате заражения COVID-19 составила 24 490 человек. 1986 человек выздоровело, 198 – скончались.