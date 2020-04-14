Собянин открыл коронавирусный стационар в частной клинике "К+31 Сити"

12:07
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар на базе частной клиники "К+31 Сити".
"Мы продолжаем мобилизацию медицинской сети для борьбы с коронавирусом. Сегодня это 30-я больница, которая вступает в бой с инфекцией", – заявил мэр города.
Медицинское учреждение находится на улице Академика Павлова. Переоборудование клиники для лечения пациентов с коронавирусом заняло две недели. В больнице оборудованы специальные шлюзы, тамбуры, компьютерный томограф, а также 35 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Пациентов будут размещать в двух- и одноместных палатах. Всего в больнице расположено 255 коек, из них 35 мест отведено для реанимационного отделения. В больнице будут принимать 80 врачей и 150 медицинских сестер, эпидемиологи, дезинфекторы, младший медицинский персонал.
Генеральный директор "К+31 Сити" Александр Филимонов отметил, что клиника будет работать в условиях обязательного медицинского страхования: все лечение будет происходить на бесплатной основе. Первых пациентов больница примет 17 апреля.
Накануне Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар в ГКБ № 31. Больница подготовила 692 койки для пациентов с COVID-19. В клинике созданы "чистые" и "грязные" зоны, установлены шлюзы, препятствующие распространению инфекции. Также в больнице имеется современная лучевая служба – компьютерная томография и рентген.
В России за последние сутки в 51 регионе России подтвердили 2 774 случая заражения коронавирусом. Большинство выявленных диагнозов остается в Москве.
Согласно статистике, заболевание за последние сутки смогли побороть 224 пациента. Всего за весь период наблюдений выздоровели 1 694 человека, причем 1 016 из них – в Москве. Всего в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах.
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