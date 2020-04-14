В Депздраве разъяснили порядок выписки пациентов с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Департамент здравоохранения Москвы дал пояснения касательно процедуры выписки пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте организации.
В ведомстве рассказали, что выписка пациента происходит согласно одобренному клиническим комитетом департамента здравоохранения Москвы регламенту.
Ключевым и важным критерием является состояние пациента. Специалисты пояснили, что врачи оценивают температуру пациента, его дыхание и другие показатели. В частности, при выписке пациента отправляют на компьютерную томографию (КТ) для оценки легких.
"Одним из важнейших показателей при выписке является четкая тенденция к сокращению изменений по данным компьютерной томографии, отсутствие так называемых зон матового стекла – изображения патологических изменений в ткани легких", – говорится в сообщении.
Если пациента отпускают на домашнее лечение, то ему нужно подписать согласие на сохранение режима самоизоляции и соблюдение указаний врачей, которые продолжат наблюдать за ним. Если жилищные условия не позволяют продолжить лечение вне больницы, пациенту предложат переезд в обсерватор.
Домой пациента доставляют специальным транспортом, обеспечивают медицинскими масками и перчатками, а также противовирусными лекарствами. В ведомстве напомнили, что при ухудшении самочувствия пациент должен немедленно вызвать скорую помощь.
"Таким образом, выписка пациентов для долечивания на дому происходит только при определенных условиях и строго в соответствии с алгоритмом, обеспечивающим безопасность пациента и полное оказание необходимой медицинской помощи", – заключили специалисты.
По состоянию на 13 апреля в Москве обнаружили 1 355 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории РФ подтвердили 2 558 новых эпизодов инфицирования. Численность зараженных коронавирусом выросла до отметки в 18 328 человек.
Число зараженных коронавирусом в России превысило 18 тысяч
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: