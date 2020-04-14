В Депздраве разъяснили порядок выписки пациентов с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Департамент здравоохранения Москвы дал пояснения касательно процедуры выписки пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте организации.

В ведомстве рассказали, что выписка пациента происходит согласно одобренному клиническим комитетом департамента здравоохранения Москвы регламенту.

Ключевым и важным критерием является состояние пациента. Специалисты пояснили, что врачи оценивают температуру пациента, его дыхание и другие показатели. В частности, при выписке пациента отправляют на компьютерную томографию (КТ) для оценки легких.

"Одним из важнейших показателей при выписке является четкая тенденция к сокращению изменений по данным компьютерной томографии, отсутствие так называемых зон матового стекла – изображения патологических изменений в ткани легких", – говорится в сообщении.

Если пациента отпускают на домашнее лечение, то ему нужно подписать согласие на сохранение режима самоизоляции и соблюдение указаний врачей, которые продолжат наблюдать за ним. Если жилищные условия не позволяют продолжить лечение вне больницы, пациенту предложат переезд в обсерватор.

Домой пациента доставляют специальным транспортом, обеспечивают медицинскими масками и перчатками, а также противовирусными лекарствами. В ведомстве напомнили, что при ухудшении самочувствия пациент должен немедленно вызвать скорую помощь.

"Таким образом, выписка пациентов для долечивания на дому происходит только при определенных условиях и строго в соответствии с алгоритмом, обеспечивающим безопасность пациента и полное оказание необходимой медицинской помощи", – заключили специалисты.

По состоянию на 13 апреля в Москве обнаружили 1 355 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории РФ подтвердили 2 558 новых эпизодов инфицирования. Численность зараженных коронавирусом выросла до отметки в 18 328 человек.

