В Москве от коронавируса вылечились уже 1 016 человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве от коронавируса вылечились 1 016 человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом, за сутки выздоровели еще 179 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в больницах города. Заммэра рассказала, что те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации от врачей.

Ракова добавила, что в последние несколько дней в городе ежедневно выписывают более 100 человек. По ее словам, такие показатели являются очень хорошими.

Она также рассказала, что перед выпиской пациента врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие заболевания. Она добавила, что в больницах за пациентами наблюдают инфекционисты, пульмонологи, эпидемиологи, анестезиологи, реаниматологи.

Накануне в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице сообщили, что лечение от новой коронавирусной инфекции в Москве на дому проходит более шести тысяч человек.

Для пациентов, которым назначили лечение на дому, работает центр телемедицины. Обратившись в него, москвичам предоставят консультации, поговорят о симптомах. Кроме того, медики дают рекомендации по курсу лечения.

По состоянию на 13 апреля в Москве обнаружили 1 355 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории РФ подтвердили 2 558 новых эпизодов инфицирования. Численность зараженных коронавирусом выросла до отметки в 18 328 человек.

