Более 6 тысяч москвичей проходит лечение от коронавируса на дому

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Лечение от новой коронавирусной инфекции в Москве на дому проходит более шести тысяч человек. Об этом рассказали в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"При этом число случаев ухудшения состояния пациентов, лечащихся дома, минимально. Если такое все же происходит, пациенты обязательно госпитализируются", – отметили в Оперштабе.
За последние два с половиной месяца с начала появления первой угрозы распространения COVID-19 в Москве было сделано свыше 315 тысяч тестов.
В настоящий момент на тестирование направляют пациентов с ОРВИ, которые живут с заболевшим, москвичей с диагнозом "пневмония" или проживающих с ними. Помимо того, сдать тест могут горожане, находящиеся в группе риска.
В штабе добавили, что за три недели медицинские специалисты взяли свыше 160 анализов на коронавирусную инфекцию.
Уточняется, что для пациентов, которым назначили лечение на дому, работает центр телемедицины. Обратившись в него, москвичам предоставят консультации, поговорят о симптомах. Кроме того, медики дают рекомендации по курсу лечения.
В Москве за последние сутки обнаружили 1355 новых случаев заражения коронавирусом.
Ранее Сергей Собянин подписал указ о вводе ряда дополнительных запретов и ограничений с 13 по 19 апреля. Так, с 15 апреля для передвижения по столице потребуется спецпропуск.
Кроме того, специальные пропуска будут вводиться в Подмосковье.
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