В столице выдали уже 1,8 миллиона цифровых пропусков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
1,8 миллиона цифровых пропусков выдали в настоящий момент в Москве, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.
Он заявил, что эта цифра достигнута, несмотря на большое количество кибератак, которым подвергся сервис. Лысенко отметил, что 90% оформленных разрешений касаются поездок на работу.
"Подчеркну: несмотря на то, что получение цифровых пропусков сейчас носит заявительный характер, все сведения в дальнейшем будут проверены. Если человек указал недостоверные данные, его пропуск будет аннулирован", – напомнил Лысенко.
О введении пропускной системы в столице мэр Москвы Сергей Собянин рассказал 11 апреля. С 13 апреля горожане смогли запустить процедуру выдачи разрешения на выезд. Пропуск необходим только для тех, кто использует в поездке личный или общественный транспорт. Разрешение не нужно тем, кто передвигается пешком по району.
Систему ввели для более полной реализации мер по ограничению передвижения по городу, которые ввел Собянин 29 марта. 10 апреля Оперативный штаб сообщал, что около 3,5 миллиона москвичей в этот день находилось далеко от своего места жительства в течение длительного времени.
В день начала выдачи пропусков сервис столкнулся с киберугрозами и перегрузкой из-за большого количества желающих оформить разрешение. В связи с этим москвичей призвали переждать пик нагрузки на сервис оформления пропусков.
Лысенко рассказал, что дети до 14 лет не нуждаются в получении пропуска, так как должны соблюдать полный режим самоизоляции. Передвижение по городу детей возможно лишь при сопровождении родителей.
Кроме того, он пригрозил уголовной ответственностью мошенникам, которые будут выдавать ложные пропуска от лица московских властей. Однако злоумышленники пока продолжают публиковать в социальных сетях и мессенджерах предложения по продаже разрешений на передвижение по городу.
Что происходит на въездах в Москву
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