Система специальных пропусков столицы и области станет объединенной

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Система специальных пропусков столицы и области будет объединенной. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
"По сути дела, у нас будет объединенная система Москвы и Московской области. Это очень важно", – сообщил Собянин.
До этого мэр столицы подписал указ о вводе ряда дополнительных запретов и ограничений с 13 по 19 апреля.
Спецпропуска заработают в столице с 15 апреля. Для того чтобы получить их, москвичам нужно пройти регистрацию на портале мэра и правительства города.
Соответствующее разрешение понадобится для передвижения по Москве на личном или общественном транспорте. 13 апреля началась выдача разрешений.
Новая система обеспечит более полную реализацию режима ограничения передвижения по городу, о котором мэр Москвы Сергей Собянин объявил 29 марта.
За сутки на территории России выявлено 2 558 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус был выявлен в 62 регионах страны. Зафиксировано 18 летальных исходов, а также 179 пациентов выздоровели. В Москве за последние сутки обнаружили 1355 новых случаев заражения коронавирусом.
Ранее москвичей призвали переждать пик нагрузки на сервис оформления пропусков.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: