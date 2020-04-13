Система специальных пропусков столицы и области станет объединенной

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Система специальных пропусков столицы и области будет объединенной. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

"По сути дела, у нас будет объединенная система Москвы и Московской области. Это очень важно", – сообщил Собянин.

До этого мэр столицы подписал указ о вводе ряда дополнительных запретов и ограничений с 13 по 19 апреля.

Спецпропуска заработают в столице с 15 апреля. Для того чтобы получить их, москвичам нужно пройти регистрацию на портале мэра и правительства города.

Соответствующее разрешение понадобится для передвижения по Москве на личном или общественном транспорте. 13 апреля началась выдача разрешений.

Новая система обеспечит более полную реализацию режима ограничения передвижения по городу, о котором мэр Москвы Сергей Собянин объявил 29 марта.

За сутки на территории России выявлено 2 558 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус был выявлен в 62 регионах страны. Зафиксировано 18 летальных исходов, а также 179 пациентов выздоровели. В Москве за последние сутки обнаружили 1355 новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее москвичей призвали переждать пик нагрузки на сервис оформления пропусков.