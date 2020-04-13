Спецпропуска в общественном транспорте будут проверять контролеры

13:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Фиксировать наличие специальных пропусков в общественном транспорте смогут контролеры, сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.
"Система контроля будет работать. Если раньше проверяли оплату проезда, то теперь будут проверять и наличие электронного пропуска", – заявил Шапошников в эфире Первого канала.
Также отмечается, что правом проверки спецпропусков в общественном транспорте наделены сотрудники правоохранительных органов и административно-технической инспекции.
При этом Шапошников выразил надежду на то, что москвичи не обманут доверия властей и не станут нарушать режим самоизоляции.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении в столице пропускного режима в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Подобные меры вслед за Москвой были введены и в Подмосковье. Отмечается, что с 15 апреля порядок оформления передвижений станет обязательным.
По состоянию на 13:00 13 апреля в Москве было выдано более 885 тысяч цифровых пропусков. Сообщалось, что 90% выданных разрешений касаются людей, которым необходимо ездить на работу.
Как получить пропуск для передвижения по городу
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