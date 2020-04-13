Злоумышленники начали продавать "пропуска" для передвижения по Москве

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Злоумышленники публикуют в социальных сетях и телеграм-каналах объявления с предложением приобрести пропуск на передвижение по Москве, сообщает компания Group-IB, которая специализируется на расследовании киберпреступлений.

"Group-IB фиксирует появление новых мошеннических сайтов и телеграм-каналов, предлагающих приобрести справки-пропуска на период карантина для жителей Москвы и регионов России", – приводит сообщение компании "Интерфакс".

Специалисты Group-IB рассказали, что злоумышленники предлагают купить пропуск для передвижения по городу за 3 тысячи рублей, а для передвижения по регионам – за 3,5 тысячи рублей. 4 тысячи злоумышленники просят за пропуск для въезда в Москву и Санкт-Петербург, а 4,5 тысячи – за въезд в регионы.

"Доставку "пропусков" обещают организовать через курьерскую службу", – рассказали в Group-IB.

В телеграм-каналах злоумышленники также предлагают купить электронные пропуска по цене от 3 до 5,5 тысячи рублей.

Ранее департамент информационных технологий предупредил москвичей о появлении мошенников, которые предлагают пропуска для передвижения по городу в социальных сетях и телеграм-каналах. Глава ведомства Эдуард Лысенко отметил, что при обнаружении подобных мошеннических схем будут заводиться уголовные дела.

О намерении ввести пропускную систему Сергей Собянин рассказал 11 апреля. 13 апреля началась процедура выдачи разрешений. По состоянию на 10:00 утра более 702 тысяч москвичей уже оформили пропуска, большая часть из них касалась поездок на работу. Они начнут работать с 15 апреля.