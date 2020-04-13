Сбербанк предупредил о мошенничестве на почве коронавируса

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, эксплуатирующих боязнь коронавируса. Злоумышленники похитили личные данные и деньги россиян, сообщает РИА Новости.
"Мы зафиксировали несколько таких схем. Например, "компенсации за ущерб от вируса" – злоумышленники предлагают получить социальные выплаты и материальную помощь, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные", – заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Мошенники используют и другие методы. Так, в Сети появилось порядка 1,7 тысячи доменов с названием сервиса видеосвязи Zoom. Фишинговые платформы могут также собирать личную информацию.
Еще одна популярная схема связана с медициной. Так, злоумышленники оповещают о проведении платного "анализа на коронавирус" или пугают россиян плохими результатами анализов.
"В целом могу сказать, что тема распространения коронавируса взята на вооружение киберпреступниками для мошенничества с использованием методов социальной инженерии. Они применяют любую актуальную тематику, но их цель остается неизменной – украсть ваши данные и деньги", – подчеркнул представитель Сбербанка.
По словам специалиста по кибербезопасности Андрея Масаловича, необходимо игнорировать сообщения с неизвестных номеров, а также избегать перехода по неизвестным ссылкам. Он также посоветовал не использовать для покупок в Сети основную банковскую карту.
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