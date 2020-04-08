Психолог рассказал, как уберечь пожилых родственников от мошенников

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Психолог, профессор Андрей Зберовский рассказал Москве 24, как защитить своих пожилых родственников от мошенников.

Эксперт отметил, что любая защита начинается с информации. Поэтому психолог советует обязательно оповещать своих родственников о новых способах мошенничества. "Особенно про спекуляции на фоне этой ситуации с коронавирусом. Надо это обязательно доносить до своих пожилых родителей и родственников, до людей, за которых мы в ответе", – добавил профессор.

Психолог обратил внимание, что при озвучивании информации более молодое поколение учитывает все нюансы происходящего. Зберовский заявил, что такого понимания у пожилых людей просто нет.



Андрей Зберовский психолог Мы пересылаем, говорим, не осознавая, что мышление тех людей, кому за 50, 60 лет, а тем более за 70, к сожалению, уже не понимает тех нюансов (эксплуатацию мобильных телефонов, мобильных банков), которые понимаем мы. Родители говорят "Да", но их мозг не воспринимает всего механизма психологического обмана, который происходит.

Поэтому так важно, по мнению психолога, полностью объяснить родственникам всю мошенническую схему, как злоумышленники могут действовать, что будут говорить.

Зберовский советует пояснить пожилым родителям, что если вам предлагают акции, скидки, бесплатную доставку масок и продуктов, то сразу нужно звонить своему близкому родственнику. "Позвоните сначала взрослому сыну, дочери. Необходимо прямо на холодильник или на зеркало в коридоре повесить напоминание: "В случае каких-то предложений или заманчивых скидок, позвони, посоветуйся". Потому что это действуют гораздо эффективнее. Такие разговоры отрезвляют", – считает психолог.

Эксперт советует объяснить своим родственникам, что открывать дверь незнакомцам не надо, особенно сейчас. Аналогично, по мнению Зберовского, стоит поступать и со звонками от неизвестного абонента. "Они также искренне верят, что все те, кто звонит им, искренне желают помочь. Это советское гуманистическое воспитание", – пояснил профессор.



Андрей Зберовский психолог Надо настраивать пожилых людей, чтобы они просто не брали трубки с неизвестных номеров.

По мнению Зберовского, мошенники сейчас крайне профессиональны. Если пожилой человек ввязался все-таки в телефонный разговор с злоумышленником, надо его прекратить. "Надо научить пожилых людей это делать, надо объяснить, что в этом нет бестактности. Когда пожилой человек продолжает такой разговор, то у мошенника столько прописанных ходов, что наши близкие просто не в состоянии этот разговор закончить", – заявил психолог.



Андрей Зберовский психолог Этому тоже надо научить: искусству класть трубку на полуслове и не стесняться, что я не очень хорошо выгляжу с точки зрения светской этики

Ранее стало известно, что в столице наблюдается повышенная активность мошенников на фоне ситуации с коронавирусом. Мошенники могут рассылать СМС-сообщения якобы от госорганов с требованием оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции. Некоторые мошенники могут звонить с такими же требованиями. Злоумышленники заявляют, что штраф можно погасить в удаленном режиме, и направляют реквизиты для оплаты. Кроме того, они рассылают письма на электронную почту, которые содержат фишинговые ссылки, с обещаниями отсрочки по кредитам, получения пособий, волонтерской помощи и другого.

