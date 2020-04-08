Москвичей предупредили о новых видах мошенничества на фоне коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице наблюдается повышенная активность мошенников на фоне ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
"В своей противоправной деятельности злоумышленники могут использовать такие предлоги, как проведение вакцинации, доставку продуктов питания и лекарств на дом, получение социальной выплаты или надбавки, дезинфекцию жилого помещения и так далее", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что мошенники могут рассылать СМС-сообщения якобы от госорганов с требованием оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции. Некоторые мошенники могут звонить с такими же требованиями. Злоумышленники заявляют, что штраф можно погасить в удаленном режиме, и направляют реквизиты для оплаты.
Также преступники могут обмануть человека, сообщая о якобы производимых выплатах из-за режима самоизоляции. Злоумышленники направляют ссылки на сайты, на которых эти выплаты "оформляются". Согласно мошеннической схеме, человек заполняет анкету, после чего получает сообщение, что для получения компенсации нужно оплатить комиссию.
Кроме того, злоумышленники рассылают письма на электронную почту, которые содержат фишинговые ссылки, с обещаниями отсрочки по кредитам, получения пособий, волонтерской помощи и другого.
Центробанк призвал россиян ни при каких обстоятельствах не сообщать и не вводить на неизвестных сайтах данные банковской карты и пароли из СМС-сообщений.
Ранее москвичи рассказали о случаях столкновения с различными злоумышленниками, которые притворялись дезинфекторами и предлагали провести индивидуальную очистку квартиры.
Злоумышленники в Москве начали маскироваться под дезинфекторов
Роскомнадзор предупредил граждан о возможности получения фальшивых писем, в которых якобы операторы просят подать уведомление об обработке персональных данных. В ведомстве рассказали, что Роскомнадзор должен получать уведомления от операторов до начала обработки персональных данных.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: