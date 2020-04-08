Москвичей предупредили о новых видах мошенничества на фоне коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице наблюдается повышенная активность мошенников на фоне ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"В своей противоправной деятельности злоумышленники могут использовать такие предлоги, как проведение вакцинации, доставку продуктов питания и лекарств на дом, получение социальной выплаты или надбавки, дезинфекцию жилого помещения и так далее", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что мошенники могут рассылать СМС-сообщения якобы от госорганов с требованием оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции. Некоторые мошенники могут звонить с такими же требованиями. Злоумышленники заявляют, что штраф можно погасить в удаленном режиме, и направляют реквизиты для оплаты.

Также преступники могут обмануть человека, сообщая о якобы производимых выплатах из-за режима самоизоляции. Злоумышленники направляют ссылки на сайты, на которых эти выплаты "оформляются". Согласно мошеннической схеме, человек заполняет анкету, после чего получает сообщение, что для получения компенсации нужно оплатить комиссию.

Кроме того, злоумышленники рассылают письма на электронную почту, которые содержат фишинговые ссылки, с обещаниями отсрочки по кредитам, получения пособий, волонтерской помощи и другого.

Центробанк призвал россиян ни при каких обстоятельствах не сообщать и не вводить на неизвестных сайтах данные банковской карты и пароли из СМС-сообщений.

Ранее москвичи рассказали о случаях столкновения с различными злоумышленниками, которые притворялись дезинфекторами и предлагали провести индивидуальную очистку квартиры.

Злоумышленники в Москве начали маскироваться под дезинфекторов

Роскомнадзор предупредил граждан о возможности получения фальшивых писем, в которых якобы операторы просят подать уведомление об обработке персональных данных. В ведомстве рассказали, что Роскомнадзор должен получать уведомления от операторов до начала обработки персональных данных.