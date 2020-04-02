Роскомнадзор предупредил о случаях рассылки фальшивых писем операторам персональных данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Роскомнадзоре предупредили о рассылке фальшивых писем с требованием от операторов персональных данных подать уведомление об их обработке, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При этом в письмах содержится ложная информация. В частности, в них утверждается, что в случае непредставления уведомлений наступает административная ответственность с максимальным штрафом в размере до 300 тысяч рублей.

В ведомстве пояснили, что операторы до начала обработки персональных данных действительно обязаны уведомить Роскомнадзор. Но, если деятельность оператора подпадает под исключения, предусмотренные положениями пунктов 1-9 части 2 статьи 22 Федерального закона "О персональных данных", уведомление может не представляться.

Кроме того, административная ответственность за непредставление уведомления установлена не положениями статьи 13.11 КоАП РФ, а положениями статьи 19.7 КоАП РФ с максимальным штрафом до 5 тысяч рублей.

Основания для проведения внеплановых проверок, о которых также указывается в письмах, регламентированы постановлением правительства РФ №146 "Об утверждении Правил организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных".

В Роскомнадзоре напомнили, что при получении официальных писем из Роскомнадзора следует обращать пристальное внимание на электронный адрес отправителя, который заканчивается на @rkn.gov.ru.

Ранее в департаменте информационных технологий столицы заявили, что пандемия коронавирусной инфекции привела к росту случаев мошенничества.

Согласно данным экспертов по информационной безопасности, фишинг относится к самой популярной форме интернет-мошенничеств. Основная задача злоумышленников в том, чтобы получить доступ к конфиденциальным сведениям.