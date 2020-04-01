Пандемия коронавирусной инфекции привела к росту числа мошенничеств – ДИТ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В департаменте информационных технологий столицы изучили основные обманные сценарии и подготовили инструкцию для горожан, как не допустить кражи личных данных.

Согласно данным экспертов по информационной безопасности, фишинг относится к самой популярной форме интернет-мошенничеств. На фоне ситуации с коронавирусом подобные случаи участились. Основная задача злоумышленников в том, чтобы получить доступ к конфиденциальным сведениям.

В частности, подобным методом похищаются пароли, данные банковских карт и конфиденциальная информация.

В результате пользователи, которые проходят по ложным ссылкам, заполняют на фальшивом сайте личные данные. Мошенники получают их при помощи обещаний невероятного дохода, а также после угроз.

Так, в ДИТ обратили внимание на то, что преступники начали спекуляцию из-за COVID-19.

"Сценарии у преступников разные, но цель всегда одна – хищение личных данных. При этом есть и официальные полезные рассылки, информирующие или предупреждающие горожан о важных изменениях", – сказал начальник Управления информационной безопасности отраслевых проектов ДИТ Алексей Бутов.

Москвичам рекомендовали обращать внимание на адрес отправителя, проверять телефон, откуда поступает звонок, и не спешить предоставлять контактные, конфиденциальные данные.

При поступающих угрозах требуется записать номер и далее сообщить в полицию, уточнили в департаменте.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Квартиру разрешается покидать только в крайних случаях. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра.

Ранее ДИТ опроверг использование иностранных серверов в приложении для контроля самоизоляции.