ДИТ опроверг использование иностранных серверов в приложении для контроля самоизоляции

15:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Все программное обеспечение и данные для контроля за больными коронавирусом, которые находятся на самоизоляции, хранятся на серверах департамента информационных технологий в России. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ДИТ.
"Информация о том, что для работы приложения используются иностранные сервера, не соответствует действительности", – говорится в сообщении пресс-службы.
Как уточняется, 21 марта в Google Play была опубликована тестовая версия приложения.
Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что в столице разрабатывают и тестируют мобильное приложение "Социальный мониторинг" для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом.
По его словам, в ближайшее время пациенты будут подписывать соглашение на обязательную установку мобильного приложения "Социальный мониторинг". В документе будет прописано, что приложение должно быть подключено к интернету и сетям сотовой связи, позволяющим установить его местонахождение.
Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории Москвы с помощью операторов мобильной связи и сервисов mos.ru.
29 марта мэр столицы ввел ограничения на передвижения по городу. Квартиру разрешается покидать только в крайних случаях. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: