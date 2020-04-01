ДИТ опроверг использование иностранных серверов в приложении для контроля самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Все программное обеспечение и данные для контроля за больными коронавирусом, которые находятся на самоизоляции, хранятся на серверах департамента информационных технологий в России. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ДИТ.

"Информация о том, что для работы приложения используются иностранные сервера, не соответствует действительности", – говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется, 21 марта в Google Play была опубликована тестовая версия приложения.

Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что в столице разрабатывают и тестируют мобильное приложение "Социальный мониторинг" для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом.

По его словам, в ближайшее время пациенты будут подписывать соглашение на обязательную установку мобильного приложения "Социальный мониторинг". В документе будет прописано, что приложение должно быть подключено к интернету и сетям сотовой связи, позволяющим установить его местонахождение.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории Москвы с помощью операторов мобильной связи и сервисов mos.ru.

29 марта мэр столицы ввел ограничения на передвижения по городу. Квартиру разрешается покидать только в крайних случаях. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра.