Приложение для контроля соблюдения карантина начали тестировать в Москве

Фото: depositphotos/GaudiLab
Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом разрабатывают и тестируют в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.
"Ведется разработка и внутреннее тестирование мобильного приложения "Социальный мониторинг", которое необходимо для контроля соблюдения режима изоляции гражданами, у которых официально подтверждена новая коронавирусная инфекция и которые проходят лечение на дому", – сказал Лысенко.
Лысенко отметил, что граждане с легкой формой коронавируса могут лечиться дома. В этом случае они подписывают документ, в котором обязуются использовать телемедицинскую информационную систему для получения врачебных консультаций.
По его словам, в ближайшее время пациенты будут подписывать соглашение на обязательную установку мобильного приложения "Социальный мониторинг". В документе будет прописано, что приложение должно быть подключено к интернету и сетям сотовой связи, позволяющим установить его местонахождение.
Кроме того, пациент соглашается на фотографирование и идентификацию по удостоверяющему личность документу, а также передачу данных в единый центр хранения и обработки данных.
Для регистрации гражданам будет необходимо ввести номер телефона, а затем проверочный код, который придет по указанному номеру. Для работы с приложением пользователю также потребуется добавить свою фотографию.
Накануне Михаил Мишустин поручил Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории Москвы с помощью операторов мобильной связи и сервисов mos.ru.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Квартиру разрешается покидать только в крайних случаях. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра.
25 марта Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.
Всего во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом превысило уже 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2337 заболевших, вылечился 121 человек, скончались 17 человек.
Пять пожилых пациентов с COVID-19 скончались в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: