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Общество

09:22

Приложение для контроля соблюдения карантина начали тестировать в Москве

общество

Фото: depositphotos/GaudiLab

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом разрабатывают и тестируют в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

"Ведется разработка и внутреннее тестирование мобильного приложения "Социальный мониторинг", которое необходимо для контроля соблюдения режима изоляции гражданами, у которых официально подтверждена новая коронавирусная инфекция и которые проходят лечение на дому", – сказал Лысенко.

Лысенко отметил, что граждане с легкой формой коронавируса могут лечиться дома. В этом случае они подписывают документ, в котором обязуются использовать телемедицинскую информационную систему для получения врачебных консультаций.

По его словам, в ближайшее время пациенты будут подписывать соглашение на обязательную установку мобильного приложения "Социальный мониторинг". В документе будет прописано, что приложение должно быть подключено к интернету и сетям сотовой связи, позволяющим установить его местонахождение.

Кроме того, пациент соглашается на фотографирование и идентификацию по удостоверяющему личность документу, а также передачу данных в единый центр хранения и обработки данных.

Для регистрации гражданам будет необходимо ввести номер телефона, а затем проверочный код, который придет по указанному номеру. Для работы с приложением пользователю также потребуется добавить свою фотографию.

Накануне Михаил Мишустин поручил Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории Москвы с помощью операторов мобильной связи и сервисов mos.ru.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Квартиру разрешается покидать только в крайних случаях. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра.

25 марта Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.

Всего во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом превысило уже 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2337 заболевших, вылечился 121 человек, скончались 17 человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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