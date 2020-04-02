Полицейские раскрыли схему злоумышленников, похищавших деньги у пенсионеров в Москве

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Полицейским удалось раскрыть преступную схему, с помощью которой злоумышленники похищали деньги у столичных пенсионеров. В рамках произошедшего сотрудниками правопорядка были задержаны семь подозреваемых.
Как сообщила ТАСС представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники представлялись пожилым москвичам сотрудниками городских поликлиник и сообщали пенсионерам о якобы выявленных серьезных заболеваниях, предлагая для лечения дорогие медицинские препараты. Обманутые потерпевшие соглашались на покупку.
Курьеры, связанные со злоумышленниками, привозили пенсионерам упаковки с продукцией и забирали деньги. Через некоторое время потерпевшие обнаруживали, что под видом лекарств получили безвредные добавки.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны семеро подозреваемых: двое предполагаемых организаторов, координаторы и курьеры. В настоящее время установлены обстоятельства девяти эпизодов их противоправной деятельности", – сообщила Волк.
Она отметила, что в операции приняли участие сотрудники полиции из республик Марий Эл и Чувашия, а также Московской и Ростовской областей.
По факту происшествия было открыто уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупной размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
"При обысках по местам проживания фигурантов обнаружены пять ноутбуков с персональными данными потерпевших, два планшета и тринадцать мобильных телефонов, а также 27 банковских карт, оформленных на третьих лиц", – дополнила Волк.
В данным момент расследование уголовного дела продолжается.
Ранее новый способ мошенничества на фоне режима самоизоляции появился в Москве. Злоумышленники начали требовать с пожилых москвичей взятки "за нарушение карантина".
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