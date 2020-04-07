Очистка квартир и продажа амулетов: на что идут мошенники в условиях пандемии коронавируса

Злоумышленники в Москве начали маскироваться под дезинфекторов
Москвичи в эфире телеканала Москва 24 поделились историями о том, какими способами злоумышленники пытаются добраться до их денег и собственности.
В частности, по сведениям некоторых СМИ, мошенники часто стали притворяться дезинфекторами. Под видом клининговых служб они приходят в гости к москвичам и предлагают услуги по "индивидуальной дезинфекции".
Первый заместитель главы управы Тимирязевского района Дмитрий Бунаков подчеркивает, что у специалистов нет задачи по очистке квартир.
"У сотрудников управляющей компании, в том числе у жилищника, задач по обработке помещений внутри квартиры нет. [В перечне специалистов находятся] входные группы, подъезды, лестничные клетки, приквартирные холлы, лифты и кнопки", – рассказал Бунаков.
Москвичей призывают не открывать двери незнакомым людям, которые желают продезинфицировать квартиру. Кроме того, граждане по всем вопросам могут обратиться в диспетчерскую службу Москвы.
Также москвичи рассказали и о случаях мошенничества, связанных с поддержкой бизнеса. Так, чуть не попала в руки к злоумышленникам индивидуальный предприниматель Ирина Магомедова. Она увидела в мессенджере информацию о "Компенсационном фонде", который на безвозмездной основе предоставляет бизнесменам 128 тысяч рублей.
"Перешла по ссылке, которая там была предложена, там было написано, что нужно оплатить за перевод 240 рублей и ввести все данные банковской карты своей, вплоть до кода с обратной стороны, я перевела", – поделилась Магомедова.
Однако воспользоваться ее данными злоумышленники не смогли. По словам Магомедовой, она быстро опомнилась и заблокировала карту. Адвокат Майя Шевцова напомнила о мерах предосторожности и заявила, что государственные органы никогда не осуществляют рассылку через мессенджеры.
"Не вводите личные данные, на сайтах не распространяйте данные своих личных карт, но, если вы уже попались на уловку мошенника, обращайтесь в полицию, пишите заявление в дежурную часть", – отметила Шевцова.
Также на фоне пандемии коронавируса в интернете появились "целители", которые предлагают быстро и легко избавиться от инфекции. Москвичу Виталию Миронову некий специалист под именем Маг Валентин предлагал излечиться от болезни с помощью селфи.
"Я скинул фотографирую с накладными усами, и он мне написал: "Я тебя буду сейчас лечить, нужно прилечь на кровать и в течение часа не двигаться". Я никуда не ложился, он мне потом написал: "Через два часа ты будешь бегать", – рассказал Миронов.
Впоследствии он лечился в больнице 16 дней. Миронов шутил, что причина неудачи Мага Валентина кроется в плохом качестве фотографии.
Эксперты отмечают, что в настоящий момент наблюдается настоящий расцвет подобного рода целителей и магов, которые предлагают вылечиться от коронавируса с помощью амулетов или энергетической защиты. Москвичей призвали доверять только квалифицированным специалистам и немедленно обращаться к ним в случае появления первых признаков заражения.
Ранее в Москве обнаружили сайты, на которых продавали справки для свободного передвижения по столице. А в Мосгазе предупредили о мошенниках, которые под видом газовиков продают горожанам несертифицированное оборудование.
За последние сутки в Москве обнаружили 697 случаев заражения коронавирусом. В России за прошедшие 24 часа зарегистрировали 1154 человека, которые подхватили инфекцию. Всего на территории РФ зафиксировали 7497 случаев заражения COVID-19.
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