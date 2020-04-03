Мосгаз предупредил о мошенниках, выдающих себя за газовиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мошенники в столице под видом сотрудников Мосгаза предлагают москвичам несертифицированное оборудование, сообщает Агентство "Москва".

В Мосгазе рассказали, что из-за осложнения эпидемиологической обстановки газовое хозяйство города работает в специальном режиме. Однако этим могут воспользоваться лжегазовики, предупредили в учреждении.

В частности, злоумышленники предлагают несертифицированное оборудование и бесполезные датчики, причем устанавливают их без должной квалификации, ставя под угрозу жизни людей.

"Согласно статистике, весна и осень – самые активные периоды для мошенников. Сотрудники Мосгаза призывают москвичей быть бдительными и ответственно подходить к вопросам технического обслуживания, ремонта, эксплуатации и замены газового оборудования", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что специалисты Мосгаза не оказывают платных услуг.

Ранее в Мосгазе напомнили о важности обеспечивать допуск в квартиру сотрудников газового хозяйства Москвы для проведения ежегодного технического обслуживания внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), а также проводить ремонт или замену газоиспользующего оборудования только силами специалистов.

