Мосгаз предупредил о мошенниках, выдающих себя за газовиков

10:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мошенники в столице под видом сотрудников Мосгаза предлагают москвичам несертифицированное оборудование, сообщает Агентство "Москва".
В Мосгазе рассказали, что из-за осложнения эпидемиологической обстановки газовое хозяйство города работает в специальном режиме. Однако этим могут воспользоваться лжегазовики, предупредили в учреждении.
В частности, злоумышленники предлагают несертифицированное оборудование и бесполезные датчики, причем устанавливают их без должной квалификации, ставя под угрозу жизни людей.
"Согласно статистике, весна и осень – самые активные периоды для мошенников. Сотрудники Мосгаза призывают москвичей быть бдительными и ответственно подходить к вопросам технического обслуживания, ремонта, эксплуатации и замены газового оборудования", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что специалисты Мосгаза не оказывают платных услуг.
Ранее в Мосгазе напомнили о важности обеспечивать допуск в квартиру сотрудников газового хозяйства Москвы для проведения ежегодного технического обслуживания внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), а также проводить ремонт или замену газоиспользующего оборудования только силами специалистов.
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