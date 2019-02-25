Более миллиона столичных квартир прошли проверку газового оборудования

Фото: Москва 24/Екатерина Шумеева

В столице продолжаются внеплановые проверки газового оборудования и систем газоснабжения. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



По его словам, в период с 15 января по 22 февраля проверили свыше 1 миллиона газифицированных квартир в Москве, то есть около 60%. Кроме того, "к настоящему моменту обследовано 19 871 строение, то есть 100%", уточнил Бирюков. Он добавил, что, например, на территории ТиНАО специалисты обследовали 1047 газифицированных домов – 100% домов.



"Выявлены случаи нарушений жильцами элементарных правил пользования газовыми приборами и газом в быту", − подчеркнул Бирюков. По его словам, речь идет о самовольном подключении газовых приборов, установке принудительной вентиляции, недоступности газопровода для обслуживания и других нарушениях.

По данным заммэра, в ходе проверок специалисты устранили утечки газа на 1 816 газовых приборах. Они также провели инструктаж с представителями 639 управляющих компаний и выдали памятки по безопасному пользованию газом 1 миллиону москвичей.



При этом заммэра отметил, что сотрудники Мосгаза смогли попасть не во все квартиры. В связи с этим Бирюков призвал жителей газифицированных домов с пониманием отнестись к работе Мосгаза и создать условия для проверки газового оборудования. Это позволит избежать аварийных ситуаций с тяжелыми последствиями, пояснил он.



На 1 января 2019 года Мосгаз обслуживает более 24 тысяч газифицированных жилых строений, включая 19 871 многоэтажку и 4 137 частных домов. В столице газифицировано 1 813 760 квартир, в которых установлено 1 810 155 газовых плит, а также газовые водонагреватели для горячего водоснабжения и отопления.

Внеплановые проверки газового оборудования начались 15 января. После происшествий в Магнитогорске и Шахтах, где от взрыва газа погибли люди, власти Москвы решили провести инструктаж об обращении с оборудованием под подпись жителей.