Эксперт рассказал, как обезопасить себя от мошенников на фоне коронавируса

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Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович поделился, как не стать жертвой мошенников на фоне ситуации с коронавирусом.

По словам эксперта, с распространением пандемии злоумышленники придумали новые способы обмана, передает RT.

"Вал разных видов мошенничества сейчас будет нарастать и уже нарастает. Это факт. Всегда в любой нестабильной ситуации просыпаются мошенники и всякий противоправный контингент", – заявил Масалович.

Специалист обращает внимание, что на все сообщения, приходящие с неизвестных номеров, реагировать не надо.

Кроме того, переходя по незнакомой ссылке, владелец телефона может столкнуться с вредоносным ПО аферистов.

Для того чтобы обезопасить себя, рекомендуется завести вторую банковскую карту, положив на нее немного денег для текущих расходов. При этом основную карту, где хранятся значительные суммы, не использовать для онлайн-покупок.

При подозрительных звонках стоит сразу говорить, что вы перезвоните позже, подчеркивает специалист по кибербезопасности.

Ранее москвичей предупредили о новых видах мошенничества на фоне коронавируса.