ЦБ РФ рассказал о видах мошенничества в условиях пандемии COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центральный Банк России предупредил о способах мошенничества в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Злоумышленники предлагают перейти на фишинговые сайты. При этом они подделывают фирменные знаки и стиль известных организаций, чтобы выяснить данные банковских карт и иные персональные данные, говорится в сообщении.
В пресс-службе ЦБ рассказали о звонках, в ходе которых мошенники предлагали различные услуги, связанные с пандемией коронавируса и ее последствиями. Так, злоумышленники обещают предоставление кредитных каникул, компенсации за неиспользованные авиабилеты и другие пособия. Кроме того, мошенники могут предлагать волонтерские и диагностические услуги.
Заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин подчеркнул, что учреждение продолжает отслеживать эпизоды мошенничества.
"Мы предполагаем, что тема вируса может эксплуатироваться злоумышленниками на всем протяжении пандемии, при этом не исключено появление новых приемов введения граждан в заблуждение. Мы продолжаем следить за ситуацией и находимся в постоянном контакте с банками и иными организациями финансового рынка", – рассказал Скобелкин.
Банк России призвал россиян ни при каких обстоятельствах не сообщать и не вводить на неизвестных сайтах данные банковской карты и пароли из СМС-сообщений.
Ранее москвичи рассказали о случаях столкновения с различными злоумышленниками, которые притворялись дезинфекторами и предлагали провести индивидуальную очистку квартиры.
Злоумышленники в Москве начали маскироваться под дезинфекторов
Роскомнадзор предупредил граждан о возможности получения фальшивых писем, в которых якобы операторы просят подать уведомление об обработке персональных данных. В ведомстве рассказали, что Роскомнадзор должен получать уведомления от операторов до начала обработки персональных данных.
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