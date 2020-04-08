На Zoom подали в суд из-за утечек данных

18:45
Фото: ТАСС/ZUMA/Cadu Rolim/Fotoarena
Один из акционеров Zoom Video Communications обратился в американский суд, обвинив компанию в том, что она скрывает данные о безопасности одноименного приложения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным агентства, жалобу подал инвестор Майкл Дрие, в своем иске он обвинил компанию в сокрытии правды о недостатках в программном шифровании приложения и об уязвимости перед хакерами. В заявлении также говорится, что приложение якобы может передавать данные пользователей третьим лицам.
На прошлой неделе газета The Washington Post сообщила, что несколько тысяч записей частных видеозвонков через Zoom попали в интернет. Издание отмечало, что в открытом доступе находятся рабочие видеоконференции компаний, учебные занятия, а также личные разговоры пользователей.
Популярность приложения Zoom возросла из-за пандемии коронавируса. Многие учебные заведения, организации после перехода на удаленный режим работы стали искать всевозможные онлайн-платформы.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что российской системе образования следует отказаться от приложения Zoom. Он заявил, что считает неправильным пользоваться американскими приложениями, когда Россия и сама может создать собственную аналогичную онлайн-платформу.
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