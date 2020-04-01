Роскомнадзор направит запрос в сеть Marriott об утечке данных 5,2 млн клиентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роскомнадзор направит запрос администрации сети отелей Marriott International об утечке персональных данных своих клиентов.

"Роскомнадзор направит соответствующий запрос компании", – сказали Агентству "Москва" в пресс-службе ведомства.

Накануне американская компания Marriott International объявила об утечке 5,2 миллиона данных своих клиентов в результате несанкционированного доступа к системе компании.

В Сеть могли попасть имена клиентов, их адреса, номера телефонов, электронные адреса, дни рождения, а также информация об их предпочтениях и участии в программах лояльности и партнерских программах.

Ранее международная компания Group-IB предупредила о росте киберугроз во время распространения коронавируса.



Специалисты спрогнозировали рост количества целевых атак на сотрудников финансовой отрасли.

Также в группу риска входят работники, которым понижают зарплату при переходе на удаленное исполнение обязанностей. Им грозит рост числа инсайдерских атак.