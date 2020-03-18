Компания Group-IB рассказала о росте киберугроз из-за коронавируса

16:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Международная компания Group-IB предупредила о росте киберугроз во время распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.
Специалисты спрогнозировали рост количества целевых атак на сотрудников финансовой отрасли. Кроме того, в группу риска входят работники, которым понижают зарплату при переходе на удаленное исполнение обязанностей. Им грозит рост числа инсайдерских атак.
Также в компании предупредили об увеличении численности атак с целью шпионажа, а также рост мошенничества в отношении пожилых людей. Эксперты ожидают и усиление мошеннической активности в сфере туризма. Кроме того, они предупредили и об увеличении числа мошеннических бесплатных сервисов.
Об активизации кибермошенничества вследствие распространения коронавируса ранее рассказали и в Роскомнадзоре. Используя панические настроения, злоумышленники пытаются получить персональные данные о гражданах РФ.
Также генеральный директор Reactive Phone Иван Семенов призвал с подозрением относиться к любым письмам, которые приходят не от тех людей, с которыми вы обычно общаетесь. О наказании в соответствии с российским законодательством за распространение ложной информации недавно напомнил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
В настоящее время в России обнаружили 147 случаев заражения коронавирусом. 33 из них приходятся на последние сутки. 30 эпизодов инфицирования зафиксировали в Москве.
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