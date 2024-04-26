TWZ: замглавы Пентагона Лаплант признал провал поставленного США на Украину оружия

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Заместитель шефа Пентагона Ллойда Остина Билл Лаплант признал провал поставленного Вашингтоном на Украину вооружения. Об этом пишет издание The War Zone.

Журналисты обратили внимание на заявления Лапланта в ходе его выступления в Центре стратегических и международных исследований Вашингтона. Замглавы Пентагона указал, что отправленные Киеву боеприпасы класса "воздух-земля", переделанные для наземного запуска, плохо зарекомендовали себя из-за работы российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и прочих факторов. В результате украинские войска отказались от их использования.

Лаплант не уточнил конкретное название боеприпаса, однако автор статьи предположил, что речь может идти об "умных" бомбах GLSDB.

Если американский чиновник действительно имел в виду данные боеприпасы, то это может иметь более широкие последствия, говорится в статье. Воздушный вариант этой бомбы, SDB, находится на вооружении ВС США в очень больших количествах. Помимо этого, они имеются в армиях других стран.

Ранее СМИ со ссылкой на представителей Пентагона сообщали, что украинские войска смогут использовать поставленные США оперативно-тактические ракеты ATACMS увеличенной дальности для ударов по Крыму.

До этого американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что национальная безопасность США ослабевает из-за того, что российские войска учатся воевать с западным оружием в ходе боевых действий на Украине.