Пентагон: военные советники США на Украине не появятся у линии фронта

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Дополнительное число военных советников США в случае отправки на Украину не будет размещено около линии фронта. Об этом заявил официальный представитель Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер, пишет ТАСС.

Он добавил, что вопрос о переброске дополнительных советников все еще рассматривается, окончательное решение еще не принято. В случае отправки будет установлено несколько ключевых моментов, подчеркнул Райдер.

Во-первых, число военных советников будет небольшим. Во-вторых, они будут работать в посольстве, и на них будут распространяться те же ограничения на поездки, что и на всех сотрудников дипмиссии.

"Они будут выполнять роль советников. И опять же, речь идет об очень небольшом числе. Соединенные Штаты не намерены вести боевые действия на территории Украины, и эти силы близко не будут у линии фронта", – заключил генерал.

О том, что администрация США рассматривает возможность отправки дополнительных военных советников в посольство в Киеве, Патрик Райдер сообщил 21 апреля.

Он уточнил, что советники не будут выполнять военные обязанности, а будут лишь консультировать правительство Украины и вооруженные силы страны. Райдер отметил, что Пентагон на протяжении всего конфликта пересматривал и корректировал присутствие советников в стране по мере изменения условий безопасности.