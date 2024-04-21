Politico: США могут отправить дополнительных военных советников в свое посольство в Киеве

00:35Политика
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Администрация США рассматривает возможность отправки дополнительных военных советников в посольство в Киеве. Об этом заявил официальный представитель Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер, сообщает газета Politico.
Он уточнил, что советники не будут выполнять военные обязанности, а будут лишь консультировать правительство Украины и вооруженные силы страны. Райдер отметил, что Пентагон на протяжении всего конфликта пересматривал и корректировал присутствие советников в стране по мере изменения условий безопасности.
"В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников в посольство", – заявил он.
Ранее сообщалось, что законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также о конфискации замороженных активов России в пользу Украины были утверждены в палате представителей Конгресса США 20 апреля.
Президент США Джо Байден поддержал данные пакеты помощи и обещал, что сам немедленно подпишет этот закон в случае его принятия.
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