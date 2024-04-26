РИА Новости: обыски продолжаются по адресам, связанным с делом замглавы МО Иванова

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Обыски продолжаются по нескольким адресам, которые связаны с делом замглавы Минобороны Тимура Иванова, обвиняющегося в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По нескольким адресам, которые связаны с делом Иванова, продолжаются обыски", – сообщил собеседник агентства.

Конкретные места проведения обысков не уточняются.

Замминистра обороны РФ Тимура Иванова задержали вечером 23 апреля. Позже Басманный суд Москвы арестовал его.

Иванову предъявили обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере. При этом сам он вину не признал.

По данным следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами и объединился с ними для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства. По делу Иванова также арестовали Сергея Бородина и Александра Фомина.

Адвокат Иванова Денис Балуев сообщил, что Басманный суд Москвы арестовал счета заместителя министра обороны по делу о получении взятки.