РИА Новости: обыски продолжаются по адресам, связанным с делом замглавы МО Иванова

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Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Обыски продолжаются по нескольким адресам, которые связаны с делом замглавы Минобороны Тимура Иванова, обвиняющегося в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"По нескольким адресам, которые связаны с делом Иванова, продолжаются обыски", – сообщил собеседник агентства.
Конкретные места проведения обысков не уточняются.
Замминистра обороны РФ Тимура Иванова задержали вечером 23 апреля. Позже Басманный суд Москвы арестовал его.
Иванову предъявили обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере. При этом сам он вину не признал.
По данным следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами и объединился с ними для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства. По делу Иванова также арестовали Сергея Бородина и Александра Фомина.
Адвокат Иванова Денис Балуев сообщил, что Басманный суд Москвы арестовал счета заместителя министра обороны по делу о получении взятки.
Защита обжалует арест замминистра обороны Тимура Иванова