Фирма третьего арестованного по делу Иванова в 2022 году почти удвоила прибыль

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Строительная компания, одним из учредителей которой был третий арестованный по делу замминистра обороны РФ Александр Фомин, в прошлом году заработала более 10 миллиардов рублей, сообщает RT.

Между тем еще в 2022 году компания заработала 2,8 миллиарда рублей, а за год до этого – 1,6 миллиарда рублей.

Замминистра обороны РФ Тимура Иванова задержали вечером 23 апреля. Позже Басманный суд Москвы арестовал его.

Иванову предъявили обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере. При этом сам он вину не признал.

По данным следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами и объединился с ними для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства. По делу Иванова также арестовали Сергея Бородина и Александра Фомина.

По версии следствия, Фомин, находясь в доверительных отношениях с Ивановым и Бородиным, освободил их от оплаты предоставленных услуг, связанных с ремонтом или реконструкцией зданий.

Как сообщали некоторые СМИ, министр обороны Сергей Шойгу своим приказом отстранил Тимура Иванова от должности замминистра.

В связи с произошедшим суд арестовал активы и счета Иванова, сообщили СМИ. По информации источников, под арест подпало все, что было зарегистрировано на самого Иванова, на его жену и бывших супруг, а также на пятерых детей, включая приемных.

