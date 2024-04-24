ТАСС: сумма взятки, вменяемой замглавы МО Иванову, может составить более 1 млрд рублей

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сумма взятки, которая была получена в виде различных услуг замминистра обороны Тимуром Ивановым, может составить свыше 1 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в эту сумму входят материальные блага и услуги крупных подрядчиков. Он добавил, что, по мнению следствия, Иванов постоянно обеспечивал получение выгодных подрядов, а бизнесмены, в свою очередь, за эти подряды оказывали ему всевозможные услуги: строительство дома, оплата необходимых вещей и прочее.

Адвокат Денис Балуев подтвердил журналистам информацию в части самого описания действий, вменяемых его подзащитному, однако отказался от каких-либо еще комментариев.

О задержании Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере сообщили в СК РФ вечером 23 апреля.

Позже Басманный суд Москвы арестовал его до 23 июня. По версии следствия, обвиняемый вступил в сговор с третьими лицами и объединился с ними для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

Сам Иванов вину не признал. По делу замминистра также арестовали Сергея Бородина. Следствие утверждает, что Бородин дружил с Ивановым, поэтому получал взятки, оказывая услуги имущественного характера.

По информации ряда СМИ, министр обороны Сергей Шойгу своим приказом отстранил Тимура Иванова от должности замминистра.