Bloomberg: советники Трампа обсуждают санкции против стран, уходящих от доллара

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Советники бывшего американского президента Дональда Трампа обсуждают возможность введения санкций против стран, отказывающихся использовать доллар США в своей внешней торговле. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, ограничительные меры будут направлены в отношении государств с развивающимися рынками с целью снизить риски для американской валюты.

В частности, в случае победы Трампа на выборах в США целью его команды станут страны-члены БРИКС, которые наращивают использование национальных валют во взаимной торговле в рамках усилий по дедолларизации.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что БРИКС рассматривает вариант создания платформы, которая объединит финансовые системы государств-участников.

До этого кандидат экономических наук Михаил Зельцер заявил, что в ближайшем будущем курс доллара вряд ли дойдет до 100 рублей. Такой исход, по его мнению, возможен лишь при полном обнулении нормативов репатриации валютной выручки российских экспортеров и резком смягчении политики ЦБ по ключевой ставке.