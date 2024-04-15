Экономист Зельцер заявил, что доллар не поднимется до 100 рублей

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В ближайшем будущем курс доллара вряд ли дойдет до 100 рублей, заявил кандидат экономических наук Михаил Зельцер в беседе с "Газетой.ру".

Такой исход, по его мнению, возможен лишь при полном обнулении нормативов репатриации валютной выручки российских экспортеров и резком смягчении политики ЦБ по ключевой ставке.

"Ни того ни другого мы не ждем. Поэтому при текущих вводных и с учетом сильного роста на сырьевых рынках вероятность девальвации рубля низкая", – прокомментировал экономист.

Он добавил, что нормативы продажи валютной выручки продлят, вероятнее всего, после апреля, из-за чего спекулятивная атака на рубль провалится и доллар вновь пойдет вниз.

По словам Зельцера, к концу текущего месяца американская валюта будет стоить 92,5 рубля. Он также не исключил более низкое падение курса доллара.

До этого эксперт заявлял, что рубль может вернуться в средние значения последнего времени – 92,5 рубля – при условии жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ, нормативах возврата выручки экспортеров и их оплате налогов.

В свою очередь, финансовый аналитик Владислав Антонов сказал, что до конца апреля курсы иностранных валют будут расти, ведь на рынок влияют как позитивные, так и негативные факторы. При этом руководитель департамента продаж и клиентской поддержки Александр Шнейдерман подчеркнул, что 26 апреля состоится заседание ЦБ по поводу показателя ключевой ставки, что может отразиться на курсе рубля.

