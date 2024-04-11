Эксперты рассказали о колебаниях курса рубля перед майскими праздниками

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Рубль может вернуться в средние значения последнего времени – 92,5 – при условии жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ, нормативах возврата выручки экспортеров и их оплате налогов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на эксперта по фондовому рынку Михаила Зельцера.

По его словам, выше отметки 93,5 доллар вряд ли поднимется. Также он считает, что за долларом подешевеют и другие валюты – евро станет ниже 100 рублей, а юань подойдет к 12,7.

В свою очередь, финансовый аналитик Владислав Антонов сказал, что до конца апреля курсы иностранных валют будут расти, ведь на рынок влияют как позитивные, так и негативные факторы. В последние дни спрос на валюту может увеличиться со стороны импортеров, также дисбаланс между спросом и предложением способен измениться в связи со снижением предложения экспортной выручки и падения цен на нефть, отметил специалист.

В качестве причин ослабления рубля Антонов назвал технические факторы и антироссийские санкции. С его слов, Соединенные Штаты пригрозили ввести ограничения в отношении банков – союзников РФ за работу с ней, что уже привело к повышенной турбулентности с платежами.

"Если курс доллара закрепится выше отметки 93,30 рубля, то рубль может ослабиться до 96. Цель по курсу юаня – 13 рублей, а по евро – 103,70 рубля. Таким образом, рубль находится под давлением из-за сочетания фундаментальных, геополитических и технических факторов", – сказал аналитик.

Он добавил, что к майским праздникам ожидается ослабление нацвалюты, несмотря на поддержку со стороны экспортной выручки и жесткой монетарной политики Центробанка.

Также руководитель департамента продаж и клиентской поддержки Александр Шнейдерман подчеркнул, что 26 апреля состоится заседание ЦБ по поводу показателя ключевой ставки, что может отразиться на курсе рубля. Кроме того, продолжил он, ожидается решение об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, а с 5 апреля по 7 мая Минфин РФ удвоит покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила.

"Полагаю, в ближайшее время мы увидим курс в следующем коридоре: около 91–92 рублей – за доллар, 98–99 рублей – за евро и 13 рублей – за юань. И можно добавить, что в третьем и четвертом кварталах ситуация с наполнением бюджета, скорее всего, ухудшится и мы можем ожидать умеренного ослабления рубля", – рассказал частный инвестор Федор Сидоров.

Накануне курс евро превысил 101 рубль впервые с 21 марта. По данным на 09:44, европейская валюта выросла на 0,19%, до 101,01 рубля. К 09:47 евро замедлил рост до 0,16% и составлял 100,98 рубля.

Доллар при этом вырос на 0,04%, до 93,04 рубля. Китайский юань подорожал на 0,22%, до 12,85 рубля.