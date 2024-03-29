ЦБ продлил ограничения на перевод валюты за рубеж еще на полгода

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Центробанк решил продлить еще на полгода ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.

Регулятор решил продлить ограничения, введенные с 1 апреля 2022 года, до 30 сентября 2024 года. Это касается переводов со счетов как физических лиц, так и юридических лиц.

"Граждане России и физические лица – нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте", – уточнили в ЦБ.

Ранее регулятор решил продлить до того же срока ограничения на перевод денег за рубеж. В частности, за месяц можно перевести не более 10 тысяч долларов или эквивалент в другой иностранной валюте.