Центробанк РФ продлил еще на полгода ограничения на перевод средств за рубеж

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Российский Центробанк решил продлить до 30 сентября текущего года ограничения на перевод денег за рубеж. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Граждане России и физические лица – нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте", – следует из сообщения.

Регулятор сохранил лимиты на перечисления посредством системы денежных переводов. В частности, за месяц можно перевести не более 10 тысяч долларов или эквивалент в другой иностранной валюте. В ЦБ указали, что все суммы переводов будут производиться по официальному курсу к рублю на дату получения кредитной организации поручения об операции.

Данные ограничения были впервые введены 1 апреля 2022 года. Последний раз Банк России продлевал меру 26 сентября 2023-го.

До 9 сентября 2024 года в РФ также действуют ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Подобное решение регулятор объяснил антироссийскими санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных государств.