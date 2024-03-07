Центробанк РФ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Фото: depositphotos/ilkaydede

Российский Центробанк продлил до 9 сентября 2024 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Свое решение Банк России объяснил действующими антироссийскими санкциями. Введенные против Москвы ограничения запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных государств, уточнил регулятор.

"Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии, что они ранее не реализовали такую возможность", – говорится в сообщении.

В Центробанке добавили, что остальные деньги все еще можно получить в рублях. При этом выплачиваемая сумма не должна быть меньше рассчитанной на день выплаты по курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022-го.

Средства, которые поступили на счет после 9 сентября 2022 года, будут предоставляться в соответствии с курсом банка на дату выдачи.

Вместе с тем ЦБ продлил на шесть месяцев запрет для кредитных организаций взимать с россиян комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Ранее российский кабмин ввел запрет на приобретение за счет средств на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) ценных бумаг, эмитентами которых являются иностранные государства. Согласно указу правительства, под запрет подпадают "ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе ценные бумаги, эмитентами которых являются иностранные государства".



Курс евро поднялся выше 100 рублей