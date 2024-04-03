РБК: ЦБ сократит продажи валюты на рынке почти в 12 раз

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Минфин РФ в апреле собирается ежедневно направлять по 11,2 миллиарда рублей на покупку иностранной валюты и золота. Центробанк будет "зеркалировать" эти операции на внутреннем рынке и дополнительно продавать еще 11,8 миллиарда рублей в день, сообщает РБК.

Таким образом, объем чистых продаж валюты на внутреннем рынке со стороны Банка России будет равен эквиваленту 600 миллионов рублей. Это почти в 12 раз меньше, чем месяцем ранее.

В Минфине отметили, что совокупный объем средств, которые направляются на покупку иностранной валюты и золота, составляет 235,3 миллиарда рублей. Операции будут проводить с 5 апреля по 7 мая.

Ранее министерство финансов России объявило, что ежедневный объем продажи валюты и золота составит 4,1 миллиарда рублей с 15 января по 6 февраля. Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты и золота, составляет 69,1 миллиарда рублей, уточнили в ведомстве.

